Возле суда, где рассматривали дело Шабунина, забросали яйцами блогера (фото, видео)
Блогер Мирослав Олешко сообщил, что его облили возле Днепровского суда.
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"Только что произошло нападение группы лиц, которые ждали меня возле суда в деле Шабунина. Облили веществом и начали убегать", - говорится в его сообщении на странице в Facebook.
По словам блогера, он догадывается, кто это заказал.
"Сегодня прямо спланированные атаки, Крысин получил зеленкой в больнице, а Мирослава Олешко забросали под Днепровским судом. Мирослав подозревает в этом Шабунина", - говорится в сообщении блогера Александра Барабошко.
На опубликованной "Страной" записи видно, что яйца летели в спину Олешко, у него грязная куртка и штаны:
Как сообщал УНИАН, 26 февраля общественные активисты пришли «проведать» Крысина. Он лежал в детском отделении больницы. Активисты поинтересовались, почему он, по их мнению, скрывается от суда и «полечили» его, облив зеленкой.