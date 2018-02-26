Активисты принесли "титушке" Крысину в больницу яд, а священник облил его зеленкой (фото, видео)

Общественные активисты обнаружили Крысина, в отношении которого 1 марта будет рассматриваться апелляционная жалоба на условный приговор, в детской палате Института сердца.

«Титушка» Юрий Крысин, который добивал битой раненного журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия 18 февраля 2014 и недавно получил за это условный срок, спрятался накануне суда в детском отделении Института сердца.

Об этом сообщил журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook.

Кутепов разместил видео, на котором общественные активисты пришли «проведать» Крысина. На видео видно, что Крысин действительно лежит на кровати в детском отделении больницы. Активисты поинтересовались, почему он, по их мнению, скрывается от суда и «полечили» его, облив зеленкой.

По информации ТСН, активисты принесли "титушке" яд и мандарины. Крысин попросил, чтобы остался только священник, который как раз и облил его зеленкой, чтобы рассказать ему об участии в Антимайдане.

Сам Крысин начал возмущаться и заявил, что от суда не скрывается, а только проходит обследование. Однако он не смог объяснить, почему в детском отделении.

Читайте такжеСуд засекретил текст приговора Крысину в деле об убийстве ВеремияКак известно, 1 марта в Апелляционном суде Киева должна рассматриваться апелляционная жалоба на приговор Шевченковского райсуда по делу Крысина.

В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненного журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.