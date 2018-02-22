Тащили по коридору и душили: на Ровенщине школьник обвинил учителей в насилии (видео)

Более того, завуч, якобы, ударила еще и девушку, которая заступилась за одноклассника.

На Ровенщине в Млинковской школе завуч и учитель на торжественной линейке устроили расправу над старшеклассником.

Об этом рассказал ТСН сам ученик. Школьный конфликт подтверждают и другие старшеклассники. Более того, завуч, якобы, ударила еще и девушку, которая заступилась за одноклассника. Педагоги говорят, что дети все преувеличивают.

На линейке детям вручали грамоты, парень вместе со всеми аплодировал и свистел. И это, якобы, не понравилось заместителю директора. Смирять школьника взялся и муж завуча - учитель труда. Давид говорит, тот его тащил по коридору.

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«Он меня начал душить. Говорит, я бы тебя придушил, если бы не директор и не в школе», - говорит одиннадцатиклассник.

Этот конфликт видели одноклассники Давида. Одна из девушек вступилась за юношу. По ее словам, педагог ударила ее по голове.

Родители школьника обратились в полицию, уголовная ответственность для педагогов может наступить только, если у юноши будут побои.

Ранее в Днепропетровской области директор школы ударила ученика-сироту.