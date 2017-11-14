В Днепропетровской области директор школы ударила ученика-сироту (видео)

Исполняющая обязанности директора КУ «Жовтневый учебно-реабилитационный центр с углубленным профессионально-трудовым обучением» (Софиевский район) Валентина Пасько ударила воспитанника - восьмиклассника-сироту, передает 056.ua.

Читайте такжеСамоубийство 14-летней девочки во Львове могло произойти из-за нехватки родительского внимания (видео)По словам заместителя директора по воспитательной работе Надежды Сердюченко, случаи применения силы со стороны и.о директора учреждения наблюдаются не впервые. Инцидент, зафиксированный на видео, имел место 24 октября во время «разбора полетов» с воспитанниками - детьми, лишенными родительской опеки.

«Такие случаи раньше происходили и я говорила с Валентиной Васильевной, но мои слова не возымели эффекта. В нашем учреждении функционируют так называемые секторы: дисциплины и порядку, санитарный, культурно-бытовой, учебный. Раз в четверть воспитанники, являющиеся руководителями секторов, отчитываются по своим вопросам. Дети озвучили нарушителей дисциплины и все началось на линейке. Прямо на мероприятии она начала таскать детей за одежду, толкать. После окончания линейки она сказала зайти к ней всем классным руководителям и воспитателям, а также детям, которые нарушили дисциплину. Там начали разбирать поведение каждого ребенка и именно в тот момент все и произошло», - рассказала Надежда Сердюченко.

Валентина Пасько исполняет обязанности директора учреждения с января 2016 года. В настоящее время в школе обучаются 124 ребенка, из них 38 детей-сирот.