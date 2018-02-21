Летели кирпичи и пиротехника: в центре Харькова подрались футбольные ультрас из Украины и Италии (фото, видео)
21:36, 21 февраля 2018
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По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов «Шахтер» и «Рома».
Во время драки использовали кирпичи и пиротехнику / "Объектив"
В центре Харькова на площади Свободы 21 февраля за несколько часов до начала матча 1/8 финала Лиги чемпионов подрались футбольные ультрас.
По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов «Шахтер» и «Рома», пишет "Объектив". Во время драки использовали кирпичи и пиротехнику.
После непродолжительной драки сотрудники полиции оттеснили ультрас друг от друга.
Отметим, донецкий «Шахтер» сыграет с римской «Ромой» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове 21 февраля. Начало матча в 21:45
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве подрались активисты и охранники стройки.
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