Летели кирпичи и пиротехника: в центре Харькова подрались футбольные ультрас из Украины и Италии (фото, видео)

По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов «Шахтер» и «Рома».

В центре Харькова на площади Свободы 21 февраля за несколько часов до начала матча 1/8 финала Лиги чемпионов подрались футбольные ультрас.

По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов «Шахтер» и «Рома», пишет "Объектив". Во время драки использовали кирпичи и пиротехнику.

После непродолжительной драки сотрудники полиции оттеснили ультрас друг от друга.

Отметим, донецкий «Шахтер» сыграет с римской «Ромой» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове 21 февраля. Начало матча в 21:45

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве подрались активисты и охранники стройки.