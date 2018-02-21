Летели кирпичи и пиротехника: в центре Харькова подрались футбольные ультрас из Украины и Италии (фото, видео)

21:36, 21 февраля 2018
Происшествия
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Объектив

По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов «Шахтер» и «Рома», пишет "Объектив". Во время драки использовали кирпичи и пиротехнику.

После непродолжительной драки сотрудники полиции оттеснили ультрас друг от друга.

Отметим, донецкий «Шахтер» сыграет с римской «Ромой» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове 21 февраля. Начало матча в 21:45

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве подрались активисты и охранники стройки.

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Теги: #футбольные ультрас#драка ультрас