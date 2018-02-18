Загадочная смерть: на Днепропетровщине нашли тела пятерых человек, погибших при неизвестных обстоятельствах

13:27, 18 февраля 2018
Происшествия
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Причина смерти устанавливается / фото УНИАН

Об этом сообщается в оперативной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«17 февраля около 11 часов. 20 мин. в поселке Аулы в частном жилом доме обнаружены пять погибших. Причина смерти устанавливается. Признаки пожара не обнаружены. Подразделения ГСЧС не приобщались», - говорится в сообщении.

Ранее в центре Одессы во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено два тела.

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