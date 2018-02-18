Загадочная смерть: на Днепропетровщине нашли тела пятерых человек, погибших при неизвестных обстоятельствах
13:27, 18 февраля 2018
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Признаков пожара в доме не обнаружено, причина смерти устанавливается. Тела нашли в частном жилом доме.
Причина смерти устанавливается / фото УНИАН
В поселке Аулы Криничанского района Днепропетровской области обнаружены тела пяти человек, которые погибли при неизвестных обстоятельствах.
Об этом сообщается в оперативной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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«17 февраля около 11 часов. 20 мин. в поселке Аулы в частном жилом доме обнаружены пять погибших. Причина смерти устанавливается. Признаки пожара не обнаружены. Подразделения ГСЧС не приобщались», - говорится в сообщении.
Ранее в центре Одессы во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено два тела.
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