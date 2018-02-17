В центре Одессы во время тушения пожара в жилом доме обнаружены два тела (фото, видео)
13:45, 17 февраля 2018Происшествия
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Причина возгорания и смерти людей устанавливаются.
Причина возгорания и смерти людей устанавливаются / фото odesa.dsns.gov.ua
В центре Одессы во время тушения пожара в жилом доме обнаружены два погибших человека.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, 17 февраля в 6.01 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома по улице Новосельского.
К месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые выявили, что есть угроза распространения огня на соседние помещения и чердак. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших человек.
В 7.14 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. метров. Причина возгорания и смерти людей устанавливаются.
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