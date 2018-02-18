В Киеве пьяный водитель протаранил авто и вылетел на рельсы трамвая (фото)

После столкновения пьяный водитель-иностранец и пассажиры "Мерседеса" вышли из авто и скрылись.

В Киеве на улице Борщаговская пьяный водитель на автомобиле «Мерседес» въехал в автомобиль «Форд», в результате ДТП оба авто вылетели на трамвайные пути.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

По словам очевидцев, пьяный водитель-иностранец на автомобиле «Мерседес», номера RP74907 (PL), превысил скорость, не справился с управлением и въехал в автомобиль «Форд». От удара оба автомобиля вылетели на трамвайные пути.

Сообщается, что после столкновения водитель и пассажиры «Мерседеса» вышли из автомобиля и скрылись.

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Согласно опубликованным фотографиям, ДТП произошло возле остановки скоростного трамвая «Национальный авиационный университет» (пересечение улицы Борщаговская и улицы Гарматная).

Ранее стало известно, что под Киевом микроавтобус со школьниками попал в ДТП, пострадали 9 детей.