Под Киевом микроавтобус со школьниками попал в ДТП, пострадали 9 детей (фото)

Также в результате аварии погибли два человека.

Под Киевом микроавтобус со школьниками попал в ДТП, пострадали 9 детей.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, сегодня около поселка Глеваха автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Мercedes Sprinter, в котором находились дети. Школьников из пгт Ставище везли в столичный цирк.

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9 детей доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается комплекс следственных действий.