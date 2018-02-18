В Израиле наводнение заблокировало автобус с украинцами

Туристов уже освободили представители израильских спасательных служб.

Полсотни украинских туристов пришлось спасать от наводнений в Израиле.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман, говорится в сюжете ТСН.

После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, поэтому автобус с нашими соотечественниками застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода и дальше поднималась, поэтому за дело пришлось взяться спасателям. Никто из украинцев не пострадал, их эвакуировали до ближайшего торгового центра.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП при участии микроавтобуса с военными госпитализированы пять человек.