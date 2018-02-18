В Израиле наводнение заблокировало автобус с украинцами

03:35, 18 февраля 2018
Происшествия
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Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман, говорится в сюжете ТСН.

После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, поэтому автобус с нашими соотечественниками застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода и дальше поднималась, поэтому за дело пришлось взяться спасателям. Никто из украинцев не пострадал, их эвакуировали до ближайшего торгового центра.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП при участии микроавтобуса с военными госпитализированы пять человек.

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Теги: #автобус с украинцами