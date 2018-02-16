В результате ДТП при участии микроавтобуса с военными госпитализированы пять человек

По предварительным данным, виноват именно водитель микроавтобуса, который не уступил дорогу легковушке.

Пятеро человек оказались в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня недалеко от площади Шевченко, в Оболонском районе.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства автопроисшествия. На данный момент известно, что произошло столкновение микроавтобуса, автомобиля «скорой» и легковушки.

"В результате дтп пять человек (водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса с телесными повреждениями доставлены в больничные заведения", - отметили в полиции.Читайте такжеВ Киеве произошло ДТП с участием двух маршруток: много пострадавших (фото, видео)

Сведения о событии зарегистрированы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается в сюжете ТСН, в микроавтобусе ехали служащие Государственной пограничной службы Черновицкой области. По предварительным данным, виноват именно водитель микроавтобуса, который не уступил дорогу легковушке.

Как сообщал УНИАН, микроавтобус с военными врезался в легковое авто и перевернулась на Водопроводе на выезде из Киева в сторону Вышгорода.