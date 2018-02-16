В Киеве на станции метро облили краской раздававшую газеты "Вести" девушку (фото)

09:43, 16 февраля 2018
Происшествия
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Газеты тоже были облиты краской / фото Киев Оперативный, Facebook

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Только что на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, что их раздавала, после чего скрылся», – говорится в сообщении.

На прикрепленных к посту фотографиях можно увидеть облитые голубой краской газеты «Вести», которые лежат на полу у входа в метро.

В каком сейчас состоянии девушка пока не сообщается.

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Теги: #нападение#газета#Вести