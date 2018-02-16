В Киеве на станции метро облили краской раздававшую газеты "Вести" девушку (фото)

Инцидент произошел на станции метро Дворец Спорта сегодня утром, в каком сейчас состоянии девушка пока неизвестно.

Сегодня утром в Киеве на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, которая их раздавала.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Только что на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, что их раздавала, после чего скрылся», – говорится в сообщении.

На прикрепленных к посту фотографиях можно увидеть облитые голубой краской газеты «Вести», которые лежат на полу у входа в метро.

В каком сейчас состоянии девушка пока не сообщается.