В Киеве на станции метро облили краской раздававшую газеты "Вести" девушку (фото)
09:43, 16 февраля 2018Происшествия
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Инцидент произошел на станции метро Дворец Спорта сегодня утром, в каком сейчас состоянии девушка пока неизвестно.
Газеты тоже были облиты краской / фото Киев Оперативный, Facebook
Сегодня утром в Киеве на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, которая их раздавала.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.
«Только что на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, что их раздавала, после чего скрылся», – говорится в сообщении.
На прикрепленных к посту фотографиях можно увидеть облитые голубой краской газеты «Вести», которые лежат на полу у входа в метро.
В каком сейчас состоянии девушка пока не сообщается.
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