Неизвестные в балаклавах разгромили редакцию газеты «Вести»

Неизвестные в масках разгромили редакцию газеты «Вести» в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор газеты Игорь Гужва.

"Только что разгромили нашу редакцию. Толпа в балаклавах несколько десятков человек. Пришли, разбили окна, убежали. Я уже на месте", - написал Гужва.

Как сообщил ночной редактор сайта Григорий Гринь, находившийся в офисе, сегодня около 11.00 люди в масках забросали камнями и «коктейлями Молотова» редакцию газеты.

"Сначала я услышал несколько выстрелов, вероятнее всего, из травматического оружия. Затем в окна на первом и втором этажах полетели камни и «коктейли Молотова». После этого в помещение пустили слезоточивый газ, который очень быстро распространился по всей редакции - там и до сих пор очень тяжело дышать. Один из охранников, который пытался помешать бандитам, был избит", - сообщил Гринь.

По его словам, неизвестные не пытались проникнуть в помещение.

"Видимо, перед ними была поставлена задача устроить погром быстро и так же оперативно скрыться, чтобы избежать задержания правоохранителями", - предположил Гринь.

В сообщении указывается, что это не первая попытка погрома офиса газеты.

Как сообщал УНИАН, 22 мая подразделение налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины заблокировали счета ООО «Вести Масс-Медиа» и его директора Игоря Гужвы.

Сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании «Вести Масс-Медиа» выявили у издателя газеты «Вести» Игоря Гужвы 1,5 млн грн.

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Справка УНИАН. "Вести Масс-Меда" входит в состав крупного украинского медиахолдинга "Мультимедиа инвест-групп". Холдингу также принадлежит интернет-газета "Вести", телеканал UBR, еженедельный журнал "Вести. Репортер". Руководителем и собственником холдинга является Игорь Гужва.