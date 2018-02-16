На Волыни изъяли из подпольных цехов янтаря на сумму более полумиллиона гривень

00:11, 16 февраля 2018
Происшествия
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Было изъято оборудование для обработки янтаря / фото vl.npu.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, 14 февраля сотрудники областного управления защиты экономики, следственного управления полиции и прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность четырех  подпольных цехов по обработке янтаря, которые находились в одном из населенных пунктов Маневицкого района.

Санкционированные обыски прошли в подпольных цехах и по месту жительства причастных к незаконной деятельности лиц. Полицейские изъяли 170 кг обработанного и необработанного камня разных фракций. Кроме того, было изъято и оборудование для его обработки.

По предварительным данным, стоимость полудрагоценных камней, которые экспортировали за пределы страны, превышает 500 тыс. грн.

Полицейские изъяли 170 кг обработанного и необработанного камня / фото vl.npu.gov.ua

В настоящее время продолжаются дальнейшие мероприятия, направленные на установление других фактов преступной деятельности фигурантов и полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной  добыче янтаря-сырца.

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Теги: #янтарь#добыча янтаря