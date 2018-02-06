"Гроши" рассказали, как экс-министр времен Януковича превратился из газового короля в янтарного барона

"Гроши" узнали о новом бизнесе Злочевского: он якобы собирается добывать в стране янтарь.

Пока Николая Злочевского в Украине обвиняли в незаконном обогащении, он стал владельцем сотен гектаров янтарной земли.

"Гроши" рассказали подробности превращения газового короля в янтарного барона.

Он был одним из наиболее загадочных министров времен Януковича, который имел все: роскошные имения, политическое влияние, налаженный бизнес.

По словам экспертов, Злочевский был доверенным лицом, входившим в ближайший круг принятия решений, а также был ответственным за такое "жирное" направление, как недра.

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После Майдана он бежал из страны и был объявлен в розыск, однако осенью прошлого года Злочевского с розыска сняли. И теперь он возвращается: на прошлой неделе опального регионала видели в Киеве.

"Злочевский не просто хочет "отбелиться", а хочет снова стать игроком в украинской политической и экономической деятельности. То, что Злочевский договаривался с представителями нынешней власти о том, чтобы прекратить по нему преследования и он мог стать "белым человеком", даже не секрет", - говорит политический эксперт Александр Солонтай.

"Гроши" узнали о новом бизнесе Злочевского: он якобы собирается добывать в стране янтарь.

"Его бизнес успешен и при Януковиче, и теперь. И к шальным деньгам с добычи украинского газа вскоре может еще добавиться и янтарный клондайк". - говорится в сюжете.

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