На Житомирщине разоблачили нелегальный цех по обработке янтаря, изъята партия камня (фото)

Нацполиция провела обыск, во время которого изъяла 44 кг янтаря и оборудование для обработки драгоценных камней.

На Житомирщине разоблачили нелегальный цех по обработке янтаря и изъято 44 кг ценного камня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Читайте такжеНа Житомирщине правоохранители продолжают возвращать государству месторождения янтаря Как отмечается в сообщении, Коростенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Овручского района по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса.

"Во время досудебного расследования установлено, что незаконно добытый на территории Овручского района янтарь в дальнейшем направлялся в город Олевск, где обрабатывался в нелегальном цехе, расположенном на территории ОАО «ДСУ №42»",- сказано в сообщении.

В пятницу, 26 января 2018 года, в рамках уголовного производства под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры, работниками областного Управления защиты экономики в области и Овручского отделения Нацполиции нелегальном цехе был проведен санкционированный обыск, во время которого изъято 44 кг янтаря, оборудование для обработки драгоценных камней – шлифовальный станок, а также весы, калькуляторы, черновые записи.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое проводит Овручское отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, недавно, в январе этого года, органами прокуратуры совместно с сотрудниками областных Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции был разоблачен нелегальный цех по обработке янтаря, оборудованный в одном из гаражей гаражного кооператива Житомира, в котором изъяли более 100 кг янтаря и оборудование для его обработки.