Полиция раскрыла зверское убийство целой семьи на Донбассе - родственников кума Януковича (фото, видео)

Злоумышленники пытали и убили 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их 23-летнего сына.

Полиция задержала трех членов преступной группы, подозреваемых в убийстве семьи предпринимателей в городе Великая Новоселка Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, злоумышленники в декабре 2017 года пытали и убили 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их 23-летнего сына.

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, полицейские отработали все версии совершения тройного убийства. Однако основной версией рассматривалось убийство с целью завладения имуществом и ценностями погибших, которые накануне получили значительную сумму денег за реализованные зерновые культуры.

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«Могу в настоящее время сказать, что задержанные участвовали в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне «Донбасс», а последнее время все вместе входили во внутренний корпус батальона «Донбасс», - заявил Аброськин.

Во время обысков изъяты вещественные доказательства, а также арсенал нелегального оружия: ружье, противотанковый гранатомет, 14 гранат и патроны.

Открыто уголовное производство по п. 1, п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря на подконтрольной территории Украине Донбасса правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали - на теле есть следы резаных ран.

Убита семья оказалась ближайшими родственниками кума Виктора Януковича Валерия Ширы.