Забрать бесплатно Dungeons 3 можно до 12 ноября / фото microsoft.com
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача игры Dungeons 3. Получить ее бесплатно можно будет до 12 ноября.
Трейлер Dungeons 3
- Dungeons 3 – это игра от студии Realmforge, которая сочетает жанры симулятора строительства подземелий со стратегией в реальном времени.
- Пользователь в роли Лорда подземелий должен строить и управлять своим королевством, защищаясь от героев из мира наверху. Игрок должен также собрать различную нечисть и объединить ее в свою армию. А в самих подземельях можно расставлять ловушки, чтобы воинам из мира наверху было сложно геройствовать в подземельях.
- В игре есть как однопользовательская сюжетная кампания, так и кооперативных режим для двоих человек.
Dungeons 3 вышла в 2017 году на ПК, PS4 и Xbox One. Забрать игру бесплатно можно на специальной странице в Epic Games Store.
Напомним, через неделю, 12 ноября в EGS начнется бесплатная раздача инди-экшена The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.
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