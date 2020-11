Получить игру бесплатно можно до 12 ноября.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача игры Dungeons 3. Получить ее бесплатно можно будет до 12 ноября.

Dungeons 3 – это игра от студии Realmforge, которая сочетает жанры симулятора строительства подземелий со стратегией в реальном времени.

Пользователь в роли Лорда подземелий должен строить и управлять своим королевством, защищаясь от героев из мира наверху. Игрок должен также собрать различную нечисть и объединить ее в свою армию. А в самих подземельях можно расставлять ловушки, чтобы воинам из мира наверху было сложно геройствовать в подземельях.

В игре есть как однопользовательская сюжетная кампания, так и кооперативных режим для двоих человек.

Dungeons 3 вышла в 2017 году на ПК, PS4 и Xbox One. Забрать игру бесплатно можно на специальной странице в Epic Games Store.

Напомним, через неделю, 12 ноября в EGS начнется бесплатная раздача инди-экшена The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Автор: Сергей Коршунов