Акция ограничена по времени и продлится всего сутки.

Портал Humble Bundle устроил бесплатную раздачу GOG-ключей игры Seven: Enhanced Edition. Это расширенная версия изометрического ролевого стелс-экшена Seven: The Days Long Gone. Акция закончится 9 декабря в 20:00.

В издание Seven: Enhanced Edition входит дополнение Drowned Past. Оно добавляет в игру новую сюжетную линию, новые локации, персонажи и предметы экипировки.

Получить Seven бесплатно можно на странице игры в Humble Bundle.

Трейлер Seven: Enhanced Edition

Подробней о Seven: The Days Long Gone

Seven: The Days Long Gone – это изометрическая ролевая игра, действия которой разворачиваются в постапокалиптическом мире.

Игрокам предстоит взять на себя роль мастера-вора по имени Тариел.

В игровом процессе есть элементы паркура, а главная особенность заключается в незаметном прохождении уровней.

Оригинальная игра вышла на ПК в 2017 году. А расширенное издание выпустили в 2019 году.

Напомним, на другой цифровой площадке, Epic Games Store, до 10 декабря можно получить бесплатно инди-игру Cave Story+.

Автор: Сергей Коршунов