Забрать Cave Story+ можно до 10 декабря.

На платформе цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача одной из самых известных инди-игр всех времен – Cave Story+. Получить ее бесплатно можно будет до 10 декабря.

Трейлер Cave Story+

Подробней о Cave Story+

Это усовершенствованная версия знаменитой метроидвании, созданной японским программистом Дайсукэ Амаей.

История игры развивается в пещерах плавучего острова, который населен мимигами – разумными существами, похожими на кроликов. Злой профессор посылает на остров солдат-роботов, чтобы завладеть магическим артефактом. Игроку придется противостоять надвигающейся угрозе. Прыгать, летать, стрелять и открывать новые пути для прохождения.

Обновленная Cave Story вышла на ПК и Nintendo Switch.

Получить Cave Story+ можно на странице игры. Следующими тайтлами в бесплатной раздаче от EGS станут две ролевые игры: Tyranny и Pillars of Eternity.

Напомним, сегодня в Epic Games Store еще идет распродажа в честь "Черной пятницы". Более двух сотен игр, включая хиты прошлых лет и свежие блокбастеры получили скидки до 90%.

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Автор: Сергей Коршунов