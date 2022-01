На лидирующих позициях предсказуемо оказались FIFA и GTA V.

Мы продолжаем рассказывать о самых популярных консольных играх в украинской рознице. Месяц назад был опубликован рейтинг за ноябрь, а теперь пришла очередь декабря и итогов 2021 года.

Читайте такжеПоявился список самых популярных консольных игр в Украине за прошедший ноябрьИнформацией поделился портал GameDev DOU со ссылкой на ERC — официального дистрибутора PlayStation и консольных игр в нашей стране. Согласно опубликованным данным, за 2021-й в Украине было продано 207 тыс. дисковых копий игр. Это на 23 тыс. меньше, чем в 2020 году, однако падение было ожидаемым. По словам ERC, в 2021-м вышло мало популярных блокбастеров, а игры уровня The Last of Us Part II и Cyberpunk 2077 не появлялись и вовсе. Так что зафиксированные результаты считаются хорошими. А в текущем году ERC ожидает рост, ведь выйдет много громких проектов.

Что касается итогов декабря, то самой популярной игрой месяца в украинской рознице оказалась FIFA 22. На второй строчке расположилась Grand Theft Auto V Premium Edition, а условная "бронза" досталась Minecraft. Четвертое место занимает ремейк Demons Souls, и это первый раз, когда эксклюзив PlayStation 5 сумел забраться так высоко в рейтинге. А замыкает пятерку God of War.

Двадцать самых популярных консольных игр декабря в украинской рознице

FIFA 22 (PS4);

Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4);

Minecraft (PS4);

Demons Souls Remake (PS5);

God of War (PS4);

Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS4);

Marvel Spider-Man. Miles Morales. Ultimate Edition (PS5);

Mafia Definitive Edition (PS4);

It Takes Two (PS4);

UFC 4 (PS4);

Mortal Kombat X (PS4);

Sackboy a Big Adventure (PS5);

FIFA 22 (PS5);

Star Wars: Squadrons (PS4);

The Last of Us (PS4);

The Last of Us Part II (PS4);

Ratchet & Clank (PS4);

Bloodborne (PS4);

Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS5);

Death Stranding (PS4).

Вас також можуть зацікавити новини: