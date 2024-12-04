Начались съёмки второго сезона экранизации Fallout

Уолтон Гоггинс, сыгравший гуля, поделился, что очень рад вернуться к своей роли.

Cъёмки второго сезона экранизации Fallout уже стартовали. Об этом стало известно от одного из главных актёров серила.

Уолтон Гоггинс, сыгравший в сериале гуля Купера Говарда, поделился в своём Instagram, что рад вернуться к роли:

"Снова в седле. Блин, как хорошо снова влезть в эту кожу. Я делаю это из-за любви к игре"

Также Гоггинс поделился фото, как ему накладывают грим гуля. Ранее актёр рассказывал, что в начале съёмок создание его образа занимало около 5 часов, но потом визажисты смогли сократить это время и сейчас нанесение грима занимает полтора часа.

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Первый сезон Fallout снимали 9 месяцев, с июня 2022-го по март 2023-го, премьера же состоялась в апреле 2024-го. Если второй сезон пойдёт по такому же производственному процессу, то продолжение можно ожидать к весне или лету 2026-го.

Ранее мы рассказывали, что Элла Пернелл, исполнившая главную роль Люси Маклин, поделилась, что начала играть в Fallout: New Vegas в рамках подготовки к своей роли во втором сезоне. Подписчики актрисы сразу же отправили её в самое опасное место в игре.

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