Релиз шестой Grand Theft Auto по-прежнему запланирован на осень 2025 года.

Ровно год назад, 5 декабря 2013 года, Rockstar представила первый трейлер шестой Grand Theft Auto. За это время трейлер собрал больше 224 миллиона просмотров. Для сравнения, анонсирующее видео GTA 5 за 12 лет посмотрели около 111 млн раз.

Из трейлера стало понятно, что действие GTA VI развернется в современном Вайс-Сити. Нас ждет два протагониста – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как "современные Бонни и Клайд".

Про геймплей пока все не очень понятно. В трейлере показаны нарезки кат-сцен, различные локации с видами Вайс-Сити и различные игровые активности, которые присущи серии Grand Theft Auto.

Rockstar Games с тех пор не делились новостями о ГТА 6, кроме обещаний, что она выйдет осенью 2025 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series и что в ней будут реализованы вещи, которые "взорвут мозг".

В условиях почти полного молчания, хардкорные фанаты ищут всевозможные отсылки и пасхалки от самих разработчиков. На днях пользователи обратили внимание, что Rockstar Games впервые за год обновила на YouTube плейлист видео по GTA 6. Возможно, в ближайшее время покажут второй трейлер.

А пока можно пересмотреть первый трейлер и ждать нового показа игры.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год, особенно его начало, грозит порвать все рейтинги и рекорды. В одном только феврале выйдут Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Monster Hunter Wilds.

А осенью 2025 года мы ждем GTA 6, Ghost of Yotei, новый Doom и Mafia, Death Stranding 2​ и другие тайтлы, у которых есть все шансы стать "Игрой года". В пятницу, 13 декабря, пройдет игровая премия The Game Awards 2024, на которой также стоит ждать крупные анонсы.

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