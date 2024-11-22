Grand Theft Auto 6 получила награду "Самая ожидаемая игра года" по версии Golden Joystick Award.

Grand Theft Auto 6 получила награду "Самая ожидаемая игра года" по версии Golden Joystick Awards.

В своей речи разработчики из Rockstar поблагодарили фанатов, отметив, что без них всего этого не было бы, и пообещали, что GTA 6 "взорвёт мозг" всем поклонникам серии и не только.

В Grand Theft Auto 6 невероятное количество людей делают удивительные вещи. Абсолютно мозговзрывающие вещи. Поэтому для меня большая честь прийти сюда и принять эту награду от имени всех.

Такого же мнения придерживается Бен Хинчлифф, бывший разработчик Rockstar, который работал над GTA 6 до 2022 года. По его мнению, реализм и проработка новой GTA поразят воображение игроков.

Видео дня

С момента официальной премьеры GTA 6 прошёл уже почти год. Первый трейлер новой части великого автоугонщика собрал умопомрачительные 200 миллионов просмотров на YouTube. Некоторые фанаты уже настолько изголодались по новостям про игру, что строят теории о дате выхода нового трейлера, основываясь на фазах луны в анонсах GTA Online.

Релиз GTA 6 намечен на осень 2025 года. Скорее всего, игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а позже заглянет и на ПК.

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