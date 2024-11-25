IO Interactive серьёзно относится к теме обвинений Макгрегора.

Разработчики Hitman из IO Interactive уберут из продажи дополнение The Disruptor, в котором Агенту 47 предстоит убить звезду единоборств Конора Макгрегора. Напомним, что бойца обвинили в изнасиловании, а 23 ноября суд признал Макгрегора виновным.

IO Interactive заявила, что очень серьёзно относится к теме обвинений своего делового партнёра, и поэтому решила немедленно прекратить сотрудничество с бойцом и убрать из продажи весь контент для Hitman с участием Макгрегора:

"В свете недавнего решения суда в отношении Конора Макгрегора компания IO Interactive приняла решение прекратить сотрудничество со спортсменом, вступающее в силу немедленно. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и не можем игнорировать его последствия. Соответственно, начиная с сегодняшнего дня мы начнем удалять весь контент с участием г-на Макгрегора из наших магазинов."

Суд в Дублине признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании, которое произошло в 2018 году. Государство обязало бойца выплатить жертве Никите Хэнд 250 тысяч евро компенсации.

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