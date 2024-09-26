Ремейк выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а вот когда – остается неизвестным.

На проходящей сейчас выставке Tokyo Game Show представили свежий трейлер Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Это обновленная версия одного из важнейших стелс-экшенов в игровой индустрии, созданного Хидео Кодзимой в период его работы в Konami.

В свежем ролике фокус сделан на сюжетной завязке. Нам показали катсцены, мощные перестрелки и взрывы, а также всех ключевых персонажей, включая Револьвера Оцелота, Еву, Волгина и Босс.

Поскольку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (без тройки в названии) – это практически дословный ремейк, сюжет и основа в нем не изменились. Местом действия является Советский Союз времен Холодной войны. Главный герой – Нейкед Снейк, оперативник отряда FOX, которому было поручено освободить советского ученого и уничтожить экспериментальное супероружие.

А вот графику и интерфейс обещают подтянуть до современных стандартов. Еще одним нововведением станет использование естественного камуфляжа – костюм Снейка будет покрываться листвой и грязью, снижая заметность.

Metal Gear Solid 3 ремейк трейлер

Konami говорит, что хочет начать с ремейка Metal Gear Solid 3, поскольку это история происхождения Большого Босса. Если все пойдет хорошо, это может означать, что в будущем мы получим ремейки Metal Gear Solid 1 и 2 на Unreal Engine. Оригинальная трилогия доступна в новом сборнике Metal Gear Solid: Master Collection, хотя качества ремастера оставляет желать лучшего.

Ремейк MGS 3 создается для ПК, PS5 и Xbox Series. У проекта пока нет даты релиза, в ближайший год он точно не выйдет. Создатель франшизы Metal Gear Solid, Хидео Кодзима, в создании проекта не участвует. На странице игры в Steam указана поддержка русских субтитров.

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