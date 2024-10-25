Игроки смогут отправиться на обновлённую исследовательскую базу в Арктике уже в этом году.

Разработчики из Nightdive Studios анонсировали ремастер The Thing, игровой адаптации фильма Нечто Джона Карпентера, выпущенного в 1982 году.

В переиздании обещают поддержку 4К разрешения и фреймрейт до 144 FPS. Разработчики вручную перерисовали текстуры и модельки, а также обновили освещение. Кроме того, так как теперь у проекта есть страница в Steam, то в игре будут доступны достижения и призы.

Все графические улучшения можно оценить в геймплейном трейлере, который показал Nightdive Studios. В неё главные герои сражаются с пришельцами, захватившими исследовательскую базу учёных в Арктике.

Действия игры происходят после событий оригинального фильма, пришельцы перебили всех учёных на норвежской полярной станции. На расследование ситуации был отправлен элитный отряд спецназа под руководством Джона Блейка, за него и предстоит играть.

В игре реализована уникальная система напарников: по мере прохождения к игроку будут присоединяться бойцы разных классов, будь то медик, или инженер. Но главная особенность - в мире The Thing никому нельзя доверять, ведь пришельцы маскируются под людей, и любой ваш напарник может оказаться врагом.

Кроме того, у каждого компаньона есть шкала страха, которая заполняется во время встреч с пришельцами. Если она дойдёт до конца, то боец впадёт в паранойю и перестанет подчиняться приказам игрока.

Релиз ремастера The Thing запланирован на 2024 год. Игра выйдет на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Кроме того, переиздание заглянет на старое поколение: PS4 и Xbox One.

Напомним, что недавно разработчики ремастера Horizon Zero Dawn поделились, что благодаря работе над переизданием, они могут исправить свои давние ошибки. Так, Guerilla Games пофиксила баг с освещением, который никто не замечал с момента релиза игры в 2017 году.

Немного о Нечто

Нечто - это фильм ужасов Джона Карпентера, который приобрёл культовый статус благодаря уникальной атмосфере паранойи и страха перед неизвестным. В фильме снялись такие актёры, как Курт Рассел, Уилфорд Бримли и Кит Дэвид. Их игра усилила чувство напряжения и недоверия, когда группа учёных в Антарктиде сталкивается с инопланетной формой жизни, способной копировать облик своих жертв. Композитор Эннио Морриконе добавил ещё больше напряжения своим минималистичным, мрачным саундтреком, который идеально дополнил визуальный ряд фильма.

Что касается игры, выпущенной в 2002 году, её разработала студия Computer Artworks, а издателем выступила Konami. Игра получила положительные отзывы, набрав 78 баллов на Metacritic.

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