Minecraft Dungeons пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass

Новый ролевой экшн Minecraft Dungeons пополнит библиотеку Xbox Game Pass. Игра станет подписчикам сервиса в день релиза – 26 мая.

Об этом компания Microsoft сообщила на официальном сайте Xbox.

Трейлер Minecraft Dungeons

Что такое Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons – это ролевой экшн с элементами roguelike во вселенной Minecraft. Игрокам предстоит бродить по подземельям, истребляя монстров, изучать заклинания, создавать себе экипировку и исследовать мир.

Также в Microsoft сообщили, что в библиотеке сервиса Xbox Game Pass уже доступны экшн Alan Wake, градостроительный симулятор Cities: Skylines, Golf With Your Friends и MechWarrior 5: Mercenaries.

Кроме того, в компании предоставили список игр, которые которые покинут библиотеку сервиса на Xbox One и ПК. Это игры Brothers: A Tale of Two Sons, Hydro Thunder Hurricane, King of Fighters ’98 Ultimate, Old man’s Journey, Opus Magnum и Stealth Inc. 2.

Напомним, Xbox Game Pass — это сервис, который дает подписчикам на Xbox One и ПК доступ к библиотеке игр.

