Файтинг Injustice: Gods Among Us стал бесплатным на ПК и консолях

Раздача игры продлится до 25 июня.

Файтинг Injustice: Gods Among Us можно получить бесплатно на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил издатель игры, компания WB Games.

В компании не пояснили с чем связана такая акция. Однако в WB Games отметили, что раздача Injustice: Gods Among Us продлится до 25 июня.

Трейлер Injustice: Gods Among Us

Что такое Injustice: Gods Among Us

Injustice: Gods Among Us – это файтинг от создателей Mortal Kombat, в котором между собой сражаются герои комиксов DC, такие, как Супермен, Бэтмен, Джокер, Чудо-женщина и другие. Помимо боев в Injustice есть одиночная кампания. По сюжету, Джокер обманом заставил Супермена убить свою возлюбленную – Лоис Лейн и их нерожденного ребенка. Лишившись морального компаса, Кларк Кент убил Джокера и стал диктатором всей планеты. В параллельной вселенной такой ситуации удалось избежать и теперь Зеленый Фонарь, Чудо-Женщина, Аквамен, Зеленая Стрела и Бэтмен отправились сражаться со злым Суперменом.

Injustice: Gods Among Us вышел в 2013 году на ПК, PS3, Xbox 360 и Wii U. Позже игру перенесли на PlayStation 4. На Xbox One также можно сыграть в Injustice: Gods Among Us благодаря обратной совместимости с Xbox 360.

