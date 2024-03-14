Исследователи обучают технологию в No Man's Sky, Teardown, Valheim и других популярных тайтлах.

Как уже выяснилось, необученная играть в видеоигры нейросеть справляется с этой задачей плохо. Поэтому в Google решили обучить искусственный интеллект игровым навыкам. Технология получила название Scalable Instructable Multiworld Agent (SIMA), пишет The Verge.

По сути, это универсальный игровой партнер, который поможет геймерам проходить игры в кооперативном режиме и сможет поговорить с ними. Причем на вполне конкретных примерах. Google сотрудничает с создателями No Man's Sky, Teardown, Valheim, и других популярных тайтлов.

Для обучения SIMA в Google записали совместные действия пар игроков-людей: один из них давал инструкции по выполнению заданий в игре, например, "найти ресурсы и построить лагерь", а другой выполнял их. Затем второй участник играл уже без подсказок, демонстрируя полученные навыки. Это позволило научить нейросеть предсказывать необходимые действия для достижения результата.

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Пока SIMA обучили около 600 базовых игровых навыков: движение вперед-назад, открытие инвентаря, взаимодействие с объектами и другие. В Google подчеркнули, что нейросеть не будет проходить игровые уровни за человека, цель команды – создать универсального ИИ-компаньона, который сыграет с вами в игру.

Пока что данный проект находится на стадии разработки. Будет ли применяться SIMA при создании видеоигр, не уточняется.

В игровой индустрии все чаще ведутся дебаты на тему применения искусственного интеллекта при разработке проектов. Генеральный директор Take-Two Interactive, компании-издателя GTA, считает, что "хиты создаются гениями, а не набором вычислений". ИИ лишь позволит лучше и эффективнее выполнять эту работу.

В свою очередь Nvidia показывала, как могут выглядеть игры с искусственным интеллектом. Технология ACE for Games поможет в обучении NPC свободному общению с игроком и автоматическому распознаванию речи и преобразованию текста в речь.

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