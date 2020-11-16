Всего в день голосования наблюдатели зафиксировали 96 нарушений.

В Гражданской сети ОПОРА назвали самые распространенные нарушения в день повторного голосования на местных выборах.

Читайте такжеЦИК назвал явку на вторых турах выборов в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции

председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская сказала: "В целом мы отмечаем, что день голосования организационно прошел на должном уровне. Также не возникало вопиющих нарушений, которые могли бы повлиять на конечный результат выборов. Нарушения, которые мы фиксировали, имеют признаки достаточно типичных, а их численность и процент участков, на которых они были зафиксированы, мало отличаются от общих выборов 25 октября".

По словам Айвазовской, в течение дня голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 96 случаев нарушений, 22 из которых касаются недостаточно качественного материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, 7 связаны с препятствием работе наблюдателей со стороны членов избирательных комиссий, 13 - это выдача бюллетеней без паспортов или без должной идентификации личности.

Также были зафиксированы случаи фотографирования избирателями бюллетеня, нарушение членами УИК процедур ведения протоколов утреннего заседания и о подсчете голосов.

"Если говорить о структуре и интенсивности нарушений в процессе голосования, то значительных различий по сравнению с 25 октября мы не зафиксировали. По состоянию на момент окончания голосования на 10% избирательных участков зафиксированы незначительные нарушения избирательного законодательства. В первом туре такие же проявления были зафиксированы на 9,4% УИК", - сказал старший аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

По его словам, наиболее частым процедурным нарушением в день повторного голосования были попытки незаконной выдачи участковой избирательной комиссией и получения избирателем бюллетеней для голосования, в том числе без предъявления соответствующих документов (например, на основании загранпаспорта).

Согласно опубликованному ОПОРОЙ отчету, такие факты не носили массового и повторяющегося характера, но были зафиксированы на 8,39% УИК в пределах всей Украины.

По данным ОПОРЫ, другой распространенной проблемой в день повторного голосования, как и во время первого тура, были злоупотребления, проявлявшиеся в попытках раскрытия тайны голосования путем фотографирования бюллетеня - зафиксировано на 5,19% УИК, а также голосование избирателями за пределами кабинки или демонстрация ими избирательного бюллетеня - зафиксировано на 5,93% УИК.

"Опасность подобных нарушений заключается в том, что они могут указывать на применение технологий контролируемого голосования (подкупа избирателей), поэтому требуют особого внимания и реагирования со стороны правоохранительных органов", - отметили эксперты.

Кроме того, на 0,74% избирательных участков были зафиксированы попытки незаконного вброса бюллетеней (пачками).

Наблюдатели ОПОРЫ в целом положительно оценили ход подготовительных заседаний и начало голосования. Отдельные инциденты, которые делали невозможным для наблюдателей полноценное осуществление фиксации ключевых процедур на этом этапе (в частности, недопуск на заседание), произошли на 2,29% УИК.

По данным наблюдателей, около 16% УИК не соблюдали требования относительно времени проведения подготовительного заседания, на котором имеют право присутствовать официальные наблюдатели и другие субъекты избирательного процесса. Также почти на 10% участков члены УИК не обеспечивали ведение протокола заседания, в который, в частности, вносятся сведения о подготовке процесса голосования.

Как свидетельствуют результаты отчета ОПОРЫ, подавляющее большинство избирательных участков (80,15%) открылась вовремя, в 8:00, тогда как около 20% УИК начали голосование раньше определенного законом срока.

"Системных проблем или повторяющихся случаев препятствования законному подсчету голосов избирателей со стороны кандидатов, уполномоченных лиц организаций партий, доверенных лиц кандидатов или наблюдателей выявлено не было, хотя отдельные конфликтные инциденты, по сообщениям наблюдателей, имели место", - добавили в организации.

Местные выборы в Украине

15 ноября в Луцке, Краматорске, Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область) состоялся второй тур выборов городских председателей.

Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 16 регионах проходило повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

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Автор: Антонина Доломанжи