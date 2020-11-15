Второй тур выборов проходит в семи громадах.

Сегодня в ряде украинских громад начался второй тур местных выборов. В частности, новых мэров выбирают в Сумах, Одессе и Херсоне.

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Избирательные участки открылись в 8 утра. Второй тур выборов проходит в семи громадах - Луцкой, Каменец-Подольский, Сумской, Краматорской, Херсонской, Одесской и украинской.

Участие в выборах могут принять более 1 млн 650 тыс. избирателей, которые в целом будут голосовать на 927 участках.

Второй тур выборов не стали отменять даже несмотря на» карантин выходного дня", начавший действовать в субботу, 14 ноября.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидбезопасности, для всех территорий.

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Автор: Дмитрий Захаров