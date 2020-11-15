На выборах мэра Херсона побеждает Колыхаев - экзит-пол

В первом туре на местных выборах Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") набрал 30,75% голосов, а Владимир Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо") - 17,09%.

На выборах городского главы Херсона, по предварительным данным, победу одерживает Игорь Колыхаев с 67,03% голосов. Об этом говорится в результатах экзит-пола, проведенного ОО "НТЖ". Его оппонент Владимир Сальдо набирает 32,97%. Социологическое исследование проводилось на выходах из избирательных участков ОО «НТЖ». Погрешность 3%. Первый тур выборов мэра в Херсоне В первом туре на местных выборах Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") набрал 30,75% голосов, а Владимир Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо") - 17,09%. Читайте такжеНизкая явка и демонстрация бюллетеней: как проходит второй тур выборов в городах (инфографика) Местные выборы в Украине: второй тур Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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