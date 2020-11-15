На выборах городского главы Херсона, по предварительным данным, победу одерживает Игорь Колыхаев с 67,03% голосов.
Об этом говорится в результатах экзит-пола, проведенного ОО "НТЖ".
Его оппонент Владимир Сальдо набирает 32,97%.
Социологическое исследование проводилось на выходах из избирательных участков ОО «НТЖ». Погрешность 3%.
Первый тур выборов мэра в Херсоне
В первом туре на местных выборах Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") набрал 30,75% голосов, а Владимир Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо") - 17,09%.
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Местные выборы в Украине: второй тур
- Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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