Зе!кандидаты в День Конституции установили два новых рекорда Украины в центре Одессы (фото)

Во время массового подъема на Потемкинскую лестницу (192 ступеньки) со штангами было зафиксировано 2 национальных рекорда Украины.

28 июня на Потемкинской лестнице кандидаты в Верховную Раду от Зе!команды установили два новых рекорда.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава организации “Я одессит – мне не все равно” Алексей Леонов.

“Сегодня во время массового подъема на Потемкинскую лестницу (192 ступеньки) со штангами было зафиксировано 2 национальных рекорда Украины. Один из рекордов принадлежит Артему Дмитруку - кандидату в депутаты округа №133 от партии «Слуга Народу»”, – заявил кандидат.

Леонов также поздравил всех с Днем Конституции Украины и пообещал присоединиться к флешмобу президента #мояулюбленастаття.

Напомним, Алексей Леонов баллотируется по 135 округу Одессы от партии Президента “Слуга Народа”.