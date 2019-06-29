Зе!кандидаты в День Конституции установили два новых рекорда Украины в центре Одессы (фото)
14:40, 29 июня 2019Выборы 2019
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Во время массового подъема на Потемкинскую лестницу (192 ступеньки) со штангами было зафиксировано 2 национальных рекорда Украины.
28 июня на Потемкинской лестнице кандидаты в Верховную Раду от Зе!команды установили два новых рекорда.
Об этом написал на своей странице в Facebook глава организации “Я одессит – мне не все равно” Алексей Леонов.
“Сегодня во время массового подъема на Потемкинскую лестницу (192 ступеньки) со штангами было зафиксировано 2 национальных рекорда Украины. Один из рекордов принадлежит Артему Дмитруку - кандидату в депутаты округа №133 от партии «Слуга Народу»”, – заявил кандидат.
Леонов также поздравил всех с Днем Конституции Украины и пообещал присоединиться к флешмобу президента #мояулюбленастаття.
Напомним, Алексей Леонов баллотируется по 135 округу Одессы от партии Президента “Слуга Народа”.
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