Певица Приходько собралась баллотироваться в Раду по мажоритарке

Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить... Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судовом порядке мы должны получить 260.000 гривен.

A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official) on Jun 10, 2019 at 9:01am PDT