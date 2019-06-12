Певица Приходько собралась баллотироваться в Раду по мажоритарке

Также Анастасия Приходько похвасталась, что выиграла суд у команды экс-президента Порошенко.

Певица Анастасия Приходько заявила о намерении баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду на мажоритарном избирательном округе от партии "Батькивщина".

Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

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Она объяснила, что решила не идти в Раду по списку партии, поскольку хочет честно попасть в парламент, получив поддержку людей по мажоритарному округу. В каком именно округе она будет баллотироваться, Приходько пообещала сообщить позже.

Кроме того, певица в своем Instagram похвасталась, что вместе со своим адвокатом Иваном Кличановским выиграла суд у команды бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идет о судебной волоките из-за предвыборного ролика экс-президента, в котором, по словам Приходько, ее сняли обманом.

"Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судебном порядке мы должны получить 260.000 гривен", - отметила певица.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Анастасия Приходько объявила о завершении карьеры артистки и намерении стать политиком. Она заявила, что присоединяется к команде лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.