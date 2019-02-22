В Днепре одна из ОИК не смогла начать работу из-за скандала с назначением ее председателя

Глава запрещенной организации «Союз советских офицеров» Виктор Марченко был назначен на должность председателя окружной избирательной комиссии №24 по квоте кандидата в президенты Украины Сергея Каплина.

В Днепре окружная избирательная комиссия №24 не смогла начать работу из-за скандала с назначением ее председателя Виктора Марченко, который в 2014 году над Днепровским горсоветом поднимал российский флаг и призвал президента России Владимира Путина ввести войска в Украину.

Как сообщает пресс-служба гражданской сети «ОПОРА» в Днепропетровской области, вчера, 21 февраля, в ОИК №24 произошел конфликт.

«Комиссия, которая должна привести к присяге своих членов, не смогла приступить к работе. Члены комиссии, присутствующие на заседании, взяли перерыв до пятницы. Предполагается, что за это время ЦИК сделает замены в составе, поскольку значительная часть членов ОИК отказалась или не явилась на заседание. В помещении ОИК все время находились неизвестные, которые не давали Марченко совершать какие-либо действия в отношении комиссии. На Марченко было совершено нападение», - отметили в организации.

Читайте такжеМагера допустил возможность срыва повторного голосования на выборах президента Украины

Как сообщил активист организации С14 Андрей Кулиш, Марченко отказался от должности председателя окружной избирательной комиссии и поехал в полицию писать заявление о нападении на него.

«Сепаратист Марченко больше не будет председателем ОИК. Отказался от должности и уехал в райотдел полиции», - сказал Кулиш.

Глава запрещенной организации «Союз советских офицеров» Виктор Марченко назначен на должность председателя окружной избирательной комиссии по квоте кандидата в президенты Украины Сергея Каплина.

Известно, что Марченко является активным сторонником «русского мира». Именно он в марта 2014 года организовал поднятие российского флага над зданием городского совета Днепра и призвал «русскую освободительную армию» прийти в город.