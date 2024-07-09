Вместе с терминалом будет создана сеть автодорог и железнодорожных путей.

Венгрия построит третий терминал в аэропорту Будапешта и будет развивать автомобильные и железнодорожные маршруты, связывающие его со столицей. Министр экономики Венгрии Мартон Надь заявил, что правительство стремится превратить аэропорт в крупный хаб.

Издание Reuters пишет, что венгерская государственная компания Corvinus Zrt. и французский соинвестор Vinci Airports приобрели аэропорт Будапешта в прошлом месяце. Corvinus Zrt. является мажоритарным владельцем с долей в 80%, в то время как его французский партнер владеет остальной частью.

По оценкам новых владельцев, новый терминал будет готов не ранее 2032 года. За это время также должны построить новые автодороги и железнодорожные пути вокруг него, что обойдется примерно в 2 миллиарда евро.

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Надь также сообщил, что правительство ведет переговоры с Катарским инвестиционным управлением о покупке последним доли в аэропорту в размере менее 10%.

Министр добавил, что дополнительные налоги на авиакомпании будут постепенно отменены с начала следующего года. Речь идет о дополнительных налогах на авиакомпании в размере 82,28 миллиона долларов, о которых объявили в 2022 году, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Это предполагало взимание налога в размере от 10 до 25 евро с пассажиров, вылетающих из Венгрии, и было раскритиковано авиакомпаниями.

Как добраться до аэропорта - советы украинским туристам

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех новых международных линий из Украины, которые доставят пассажиров в аэропорты трех соседних стран.

В частности, сообщает пресс-служба перевозчика, автобус "Киев –Кишинев" через Белую Церковь, Умань и Одессу доставит украинцев в аэропорт Кишинева. Рейс "Трускавец – Модлин" через Дрогобыч, Стрый, Львов и Варшаву доставит пассажиров во второй аэропорт польской столицы.

Между тем, автобус "Винница – Будапешт" довезет украинцев до аэропорта венгерской столицы, делая также остановки в таких городах, как Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Калуш, Стрый, Мукачево и Ужгород.

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