Этими рейсами украинцы смогут попасть в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех новых международных линий из Украины, которые доставят пассажиров в аэропорты трех соседних стран.

В частности, сообщает пресс-служба перевозчика, автобус "Киев – Кишинев" через Белую Церковь, Умань и Одессу доставит украинцев в аэропорт Кишинева, который является одним из самых популярных транзитных узлов для украинцев в условиях отсутствия гражданской авиации в Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Это первая линия FlixBus из Украины в Молдову, которая будет выполняться совместно с партнером Transmarine. Автобусы будут курсировать на этом маршруте ежедневно в обоих направлениях.

Видео дня

Рейс "Трускавец – Модлин" через Дрогобыч, Стрый, Львов и Варшаву доставит пассажиров во второй аэропорт польской столицы, который, в частности, принимает рейсы ирландского лоукостера Ryanair.

Отправление рейса будет происходить три раза в неделю начиная с 1 июня. Из Трускавца отправления будут во вторник, четверг и субботу, с выездом в 19:20 и прибытием в Варшаву в 06:50 следующего дня (в 07:55 он будет в аропорту "Модлин"). В обратном направлении автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье из аэропорта "Модлин" в 20:55, с прибытием в Трускавец в 10:30.

Это будет первое прямое сообщение FlixBus между Львовом и аэропортом Модлин, которое дополнит уже существующую линию между Киевом и Модлином, не покрывающую Львов.

Между тем, автобус "Винница – Будапешт" довезет украинцев до аэропорта венгерской столицы, делая также остановки в таких городах, как Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Калуш, Стрый, Мукачево и Ужгород.

Первый рейс запланирован на 2 июня из Винницы, отправление будет происходить дважды в неделю. Из Винницы автобусы будут отправляться в четверг и воскресенье в 9:20 утра и прибывать в аэропорт Будапешта в 5:40 утра следующего дня и на автостанцию Неплигет в Будапеште – в 6:00. В обратном направлении автобусы будут отправляться по понедельникам и пятницам из Будапешта в 22:30, с прибытием в Винницу в 20:10.

В общем FlixBus имеет уже 29 прямых автобусных рейсов между Украиной и шестью странами Европы (Австрия, Молдова, Германия, Польша, Венгрия, Чехия), из них девять заезжают в аэропорты. Также пассажиры имеют возможность строить маршруты в другие страны с пересадками.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" объявила об ускорении поезда из Киева в Варшаву с 9 июня 2024 года – время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: