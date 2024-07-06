Министр транспорта Италии заявил, что аэропорт переименуют на честь Берлускони.

Главный аэропорт Милана переименуют в честь бывшего премьер-министра Италии и бизнес-магната Сильвио Берлускони.

Издание Reuters пишет, что во время выступления на конференции на юге Италии министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что управление гражданской авиации одобрило просьбу региона Ломбардия о переименовании аэропорта Мальпенса в честь Берлускони.

"Поскольку окончательное решение остается за министром транспорта, я думаю, что все пройдет успешно", - сказал Сальвини, лидер правой партии "Лига" и давний соратник Берлускони.

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"В память о моем друге Сильвио, великом бизнесмене, великом миланском гражданине и великом итальянце", - написал Сальвини на социальной сети X под фотографией Берлускони и аэропорта Мальпенса.

Смерть Берлускони - главные новости

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Отмечается, что Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он вернулся 9 июня. Его повторно госпитализировали после выписки из больницы, где он более шести недель лечился от легочной инфекции, связанной с хронической лейкемией.

Тело Берлускони кремировали, а его прах перенесли в семейный мавзолей на территории его виллы в северном городе Аркоре.

Он возглавлял четыре правительства во главе своей правоцентристской партии Forza Italia и был одной из самых противоречивых фигур современной Италии.

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