В Украине дешевеет топливо: сколько стоит заправить авто
12:49, 28 апреля 2020Транспорт
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Снижение в размере 50 копеек за литр наблюдалось на заправках WOG, OKKO, AMIC Energy и Avantage7.
Иллюстрация REUTERS
Сетевые операторы Украины снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1 гривни за литр.
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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Сообщается, что снижение в размере 50 копеек за литр наблюдалось на заправках WOG, OKKO, AMIC Energy, а также Avantage7.
Кроме того, понижение цен поддержали крупные региональные сети АЗС, где стоимость топлива опустилась в пределах от 0,2-1,0 гривни/литр.
Справка УНИАН. Мировые цены на нефть опустились до рекордных значений из-за падения спроса в связи с распространением коронавируса и карантинных мер во всем мире.
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