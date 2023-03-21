Новый мост имеет 4 полосы движения и возведен с учетом современных транспортных нагрузок.

На Черниговщине восстановили мост через реку Замглай вблизи села Киселевка на дороге Н - 27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч, который был разрушен в результате военных действий.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, дорога обеспечивает транспортное сообщение 14 громад на севере Черниговской области с областным центром и другими городами и селами Украины.

Отмечается, что теперь к жителям этих громад смогут беспрепятственно добраться грузовики с гуманитарной помощью, ремонтные бригады энергетиков или спасатели.

Видео дня

"Искусственное сооружение было разрушено в феврале 2022 года в результате полномасштабного вторжения России. Вместо него в апреле прошлого года была обустроена временная переправа. В связи с тем, что такая переправа не могла справиться с нагрузкой автотрафика, было решено полноценно отстроить мост", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что новый мост имеет 4 полосы движения и возведен с учетом современных транспортных нагрузок.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области были разрушены 27 искусственных сооружений. На 20 локациях были обустроены временные объезды.

Восстановление инфраструктуры в Украине: детали

20 марта стало известно, что дорожники восстанавливают ремонт автодороги Т–14-04 Червоноград - Рава-Русская вблизи границы с Польшей в рамках международного проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе".

Недавно на Николаевщине открыли еще два восстановленных моста, разрушенных российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: