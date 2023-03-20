В направлении Равы-Русской дорожники срезают старое изношенное покрытие и заканчивают устройство основы дорожной одежды.

Дорожники восстанавливают ремонт автодороги Т-14-04 Червоноград-Рава-Русская вблизи границы с Польшей в рамках международного проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе".

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, первые несколько месяцев войны проект был на паузе из-за рисков безопасности.

Отмечается, что бригады уже начали ремонт пяти искусственных сооружений на отрезке Белз – Рава-Русская и обустроили временные объездные дороги рядом с переправами.

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Также в направлении Равы-Русской дорожники срезают старое изношенное покрытие и заканчивают устройство основы дорожной одежды.

"После переговоров с польской стороной Агентство возобновило ремонт пограничных дорог во Львовской области как важную составляющую логистики в соседнее государство. Ремонт дороги Червоноград – Рава-Русская стартовал в июле прошлого года. Это короткий маршрут от Луцка и Ривне к одному из крупнейших пунктов пропуска с Польшей в Раве-Русской", - отметил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

По его словам, после ремонта дорога станет удобной альтернативой перегруженной трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, по которой сейчас движется весь транспорт к КПП.

В пресс-службе также отметили, что дорога Т-14-04 – одна из четырех, которые ремонтируются в рамках международного проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе": Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская; Т-14-01 КПП "Смильница" – Старый Самбор; Т-14-20 Яворов – Грушев (отремонтировано); Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый (здесь основные работы завершили в прошлом году).

Восстановление транспортной инфраструктуры в Украине-детали

13 февраля на украинско-польской границе заработала временная инфраструктура нового контрольно-пропускного пункта "Нижанковичи-Мальховице".

На международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей была запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков.