Речь идет о мостах через реку Ингул в Воскресенской громаде и через реку Ингулец в Снигиревской громаде.

На Николаевщине сегодня открыли еще два восстановленных моста, разрушенные российскими оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня открыли еще два моста в Николаевской области, которые были разрушены российскими оккупантами. Один мост через реку Ингул в Воскресенской громаде и другой через реку Ингулец в Снигиревской громаде", - отметил он.

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Как отметил Ким, восстановление обоих мостов стало возможным при содействии фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Отмечу, что мост в Снигиревской громаде построили военнослужащие 36-го путе-восстановительного Конотопского полка Государственной специальной службы транспорта, на счету которых уже 28 восстановленных таких объектов. А в Воскресенской громаде - 18-й отдельный мостовой батальон первой отдельной бригады имени Князя Льва Государственной специальной службы транспорта", - добавил глава Николаевской ОВА.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что мост через реку Ингулец в Баштанском районе Николаевской области - уже восьмой мост, который восстановили за средства доноров UNITED24, и пятый на деоккупированной территории Николаевской области.

Восстановление инфраструктуры в Украине - детали

23 ноября 2022 года Ким сообщил, что в Николаевской области необходимо восстановить более 13,5 тыс. объектов, разрушенных и поврежденных в результате агрессии РФ.

В то время "Укравтодор" занимался восстановлением 6 разрушенных в области мостов.

В Херсонской области завершили обустройство временного моста длиной 37 метров через реку Ингулец в Калиновской громаде.