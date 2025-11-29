Некоторые авиаперевозчики прекратили продажу билетов на ближайшую неделю.

Авиакомпании по всему миру отменили сотни рейсов из-за серьезной ошибки в программном обеспечении самолетов европейского производителя Airbus SE. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о самом популярном самолете Airbus - A320. По словам производителя, необходимое исправление может коснуться в целом более 6500 самолетов.

В частности, колумбийская компания Avianca SA заявила, что более 70% ее флота подверглось воздействию и что она прекращает продажу билетов до 8 декабря. Японская компания ANA Holdings Inc. отменила 95 рейсов в субботу, что коснулось примерно 13 200 пассажиров.

Срочное обновление программного обеспечения, введенное Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза в пятницу, было сделано после недавнего инцидента с самолетом JetBlue Airways Corp., который показал, что "интенсивное солнечное излучение" может повредить данные, которые помогают поддерживать функционирование систем управления полетом.

Инцидент с самолетом JetBlue произошел 30 октября, когда борт потерпел компьютерную неисправность, что привело к внезапному неожиданному снижению без вмешательства пилота. Никто не пострадал, и самолет изменил курс. Расследование показало, что один из компьютеров элеронов-элеваторов самолета, известный как ELAC 2, работал с неисправностью.

Это открытие является серьезной проблемой для Airbus, учитывая, что самолеты семейства A320 являются самыми популярными самолетами компании, которых эксплуатируется более 11 000. Неожиданное требование по обновлению стало неприятной новостью и для авиакомпаний, особенно тех, которые зависят от Airbus как единственного поставщика самолетов.

Что известно о модели A320 от Airbus

A320 конкурирует с моделью 737 компании Boeing Co., и эти две серии самолетов являются основными рабочими лошадками гражданской авиации.

A320 летает с помощью так называемой технологии fly-by-wire, которая базируется на электронных сигналах, а не на гидравлических механизмах. Система ELAC помогает управлять критическими параметрами полета, такими как срабатывание стабилизатора, и обеспечивает соблюдение самолетом установленных границ полета, предотвращая чрезмерные или случайные сигналы.

Airbus представил этот самолет в конце 1980-х годов, и его оглушительный успех сделал европейского производителя самолетов № 1 в мире, опередив Boeing. Сегодня семейство A320 включает меньшую модель A319, классический A320 и более крупный и все более популярный A321.

Бортовое программное обеспечение становится все более важным для стабильности полета современных самолетов, а неисправность системы может иметь катастрофические последствия. Несколько лет назад Boeing потерпел две аварии подряд, связанные с его новейшим самолетом 737 Max, после того, как программное обеспечение MCAS дало сбой во время полета.

