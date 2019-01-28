Темнота и снег в вагоне: в сети показали отвратительные условия в международном поезде "Укрзализныци" (фото, видео)

Судя по тому, что во время движения одна из пассажиров стоит в верхней одежде, в вагоне очень холодно.

Отвратительными условиями и отсутствием нормального сервиса в поездах "Укрзализныци" уже никого не удивишь. Украинцы давно привыкли к сквознякам из окон, плохо убранным туалетам и прочим "прелестям" поездок в украинских поездах. На этот раз в сети показали ужасные условия в поезде международного следования "Киев-Кошице".

Соответствующие фото и видео опубликовал в Facebook журналист Ростислав Бегеш.

На снимках виден практически неосвещенный вагон, в тамбуре намело снега. Судя по тому, что во время движения одна из пассажиров стоит в верхней одежде, в вагоне очень холодно.

«Это ужас. Мягкий вагон, который „Укрзализныця“ отправляет за границу „Киев-Кошице“. Такое впечатление, что в таких вагонах отправляли в гетто. Позор и срам. И цена за билет не из дешевых», - отмечает журналист.

Позднее он отметил, что в результате такой поездки простудился, не смотря на то, что спал под двумя одеялами.

Как сообщал УНИАН, в украинских поездах подорожало постельное белье и чай. Комплект постельного белья в вагонах СВ и РИЦ всех категорий поездов отныне стоит 60 грн с НДС, а в купейных и плацкартных вагонах - 50 грн с НДС.