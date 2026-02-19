Украина и РФ достигли понимания по механизму прекращения огня, – CNN

Военные делегации сообщают о "значительном прогрессе", однако политические переговоры остаются напряженными.

Украина и Россия при посредничестве США достигли понимания относительно того, как может работать будущее прекращение огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом трехсторонних переговоров.

По информации телеканала, военные чиновники продемонстрировали "постепенный, но значительный прогресс" в согласовании ключевых условий и технических объяснений, которые должны стать основой для дальнейших политических договоренностей.

Детали женевских переговоров

Встречи проходили в течение двух дней в Женеве параллельно с политическими консультациями. Американскую сторону представляли министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейским командованием США генерал Алекс Гринкевич.

Видео дня

Одной из ключевых задач было согласование практических параметров режима тишины – в частности, что именно будет считаться нарушением прекращения огня и как будет контролироваться его соблюдение. По словам источника, в этом вопросе удалось продвинуться вперед, однако окончательное одобрение должны дать политические руководители.

Ожидается, что в течение ближайших недель может быть организован новый раунд переговоров.

Политический уровень – без прорыва

В то же время политическая часть консультаций оказалась более сложной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты пока недостаточны.

"Военные представители серьезно и предметно обсудили определенные вопросы. Однако деликатные политические вопросы, вопросы возможных компромиссов и необходимой встречи лидеров еще не были достаточно проработаны", – подчеркнул Зеленский.

С российской стороны делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он охарактеризовал политические переговоры как "трудные, но деловые".

Таким образом, стороны приблизились к техническому пониманию механизма прекращения огня, однако окончательные политические решения и возможные компромиссы остаются предметом дальнейших переговоров.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, стало известно, что Зеленский поручил своей команде во время переговоров организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве. По мнению украинского президента, это стало бы лучшим вариантом для решения территориального вопроса.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что разговоры российской стороны и в частности диктатора Путина об истории - это лишь тактика затягивания времени. В то же время он подчеркнул, что для Украины важным остается вопрос безопасности. Он отметил, что хочет поднять этот вопрос непосредственно во время встречи с кремлевским диктатором.

Вас также могут заинтересовать новости: