В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на 19 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 19 февраля, не изменился и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 43,48 гривни. При этом курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,29 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,26 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине.

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 февраля вырос на 4 копейки и составляет 43,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,05 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня остался без изменений и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: