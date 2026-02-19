Родиться в четверг: астрологи раскрыли истинное предназначение этих людей

День под влиянием Юпитера якобы дарит лидерские качества, оптимизм и стремление к большим свершениям.

Люди, родившиеся в четверг, обладают особой энергетикой и потенциалом влияния на других. Так считают астрологи, объясняя это тем, что четверг находится под покровительством Юпитера – планеты, которую традиционно связывают с удачей, расширением возможностей и положительной энергией, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно астрологическим представлениям, влияние Юпитера формирует жизнерадостный взгляд на мир, склонность к философским размышлениям и стремление к росту. Рожденные в этот день часто придают большое значение моральным ценностям, убеждениям и внутренним принципам. Они стремятся не только получать знания, но и передавать их другим.

Видео дня

Автор книги Небесный справочник: астрологическое руководство по планированию недели МакКайла МакРей отмечает, что энергию каждого дня недели можно использовать сознательно – для планирования важных дел и самореализации. По ее мнению, четверг подходит для стратегических решений, обучения и начала новых проектов.

Оптимизм и магнетизм

Астрологи утверждают, что рожденные в четверг отличаются оптимизмом даже в сложных обстоятельствах. Они якобы умеют видеть возможности там, где другие сосредотачиваются на препятствиях. Такой подход помогает им оказываться "в нужном месте в нужное время" и формировать полезные связи.

Хотя иногда они могут казаться слишком уверенными или даже властными, их энтузиазм и жажда жизни часто вдохновляют других. Их называют людьми с природным лидерским потенциалом и способностью объединять вокруг себя друзей, коллег или семью.

Предназначение – выделяться

По астрологическим трактовкам, те, кто родился в четверг, не созданы для "фона". Им приписывают способность влиять на социальную среду – будь то через карьерные достижения или через роль неформального лидера в личной жизни.

Их также описывают как талантливых рассказчиков, философов и наставников. Считается, что они вдохновляют других расширять кругозор, путешествовать и приобретать собственный опыт вместо того, чтобы полагаться только на чужие истории.

В то же время астрологи отмечают: даже "любимцы Юпитера" переживают как взлеты, так и трудности. Разница лишь в том, что они чаще сохраняют веру в положительный результат и способность изменить ситуацию к лучшему.

Вас также могут заинтересовать новости: