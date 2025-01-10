Введение платных дорог не означает, что все дороги в Украине вдруг станут платными, отметил нардеп.

Строительство платных дорог в Украине вряд ли начнется до завершения военного положения. Строительство каждой такой трассы может длиться несколько лет. Об этом УНИАН рассказала эксперт по транспортным вопросам и ведущий научный сотрудник в Институте экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе.

"Есть разная информация. С одной стороны, я слышала, что до окончания войны будут только разрабатывать законодательство, а сам механизм платных дорог заработает позже. С другой стороны, были заявления, что первые платные участки могут появиться уже в 2025 году в качестве эксперимента", - сказала Коссе.

Впрочем, по ее словам, наиболее вероятно, что первые полноценные платные маршруты появятся не раньше, чем через пять лет, "но точно после окончания полномасштабной войны".

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В свою очередь, народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко отметил, что введение платных дорог не означает, что все дороги в Украине вдруг станут платными.

"Это лишь предусматривает строительство альтернативных платных автодорог рядом с уже существующими бесплатными на условиях государственно-частного партнерства, когда инвестор будет вкладывать собственные средства в проект, а затем дорогу будут передавать ему во временное пользование, и он будет получать средства, уплаченные водителями за проезд по этой трассе. Однако, тарифы за проезд по таким платным дорогам будет устанавливать не инвестор, а Кабмин", - отметил нардеп.

Эксперт Ирина Коссе объяснила, что платить за проезд будут только водители грузовых автомобилей весом более 12 тонн, а обычные автомобилисты не будут обременены дополнительными расходами на платные дороги. Однако, в дальнейшем могут рассмотреть варианты введения платных сборов и для легковых автомобилей.

Она также отметила, что дороги в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях являются приоритетными для правительства. При этом народный депутат отметил, что для строительства платных дорог могут рассматриваться такие направления, как Киев - Житомир - Ровно; Борисполь - Полтава; Харьков - Днепр - Запорожье; Херсон - Николаев; Днепр - Кривой Рог - Николаев; Ягодин - Ковель - Луцк; Львов - Мукачево:

"Строительство таких дорог должно зависеть от интенсивности движения на этих участках. Среднегодовой трафик должен составлять не менее 18 000 авто в сутки".

Платные дороги в Украине

В декабре народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщил, что при условии, если все необходимые законы и подзаконные акты начнут готовить уже сегодня, то тогда ввести платные дороги в Украине смогут минимум через пять лет. При этом стоимость строительства одного километра новой дороги в Украине составляет не менее 20 миллионов гривен.

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