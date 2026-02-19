Перед оттепелью в Украину придут 18-градусные морозы: синоптик ошеломил прогнозом

Температура значительно снизится в ближайшие выходные.

В Украину идет долгожданная оттепель, но перед ней еще будет снег и сильные морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, сегодня утром самая высокая по территории Украины высота снежного покрова зафиксирована метеостанцией Покошичи Черниговской области - 51 см.

Уже завтра, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада принесет следующую порцию умеренного снега, а затем снова похолодает. Прирост снежного покрова прогнозируется в пределах 3-6 см.

Видео дня

По прогнозу синоптика, в выходные к управлению погодой приступит наполненный арктическим воздухом скандинавский антициклон. В Украину на короткое время вернутся сильные морозы. В частности, в Черкасской области ночью будет -13º...-18º, а днем -3º...-8º. К счастью, это похолодание будет кратковременным.

"Уже с 23 февраля ведущие европейские модели прогнозируют нам волну тепла из Атлантики", - порадовал Виталий Постригань.

В то же время он предупредил, что оттепель приведет к таянию снега, а талая вода будет слабо просачиваться в промерзшую почву и ее будет слишком много под ногами, на автодорогах, придомовых территориях.

О том, что на следующей неделе в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура в Украине ощутимо повысится с 23 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: